Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Haustür beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Heeker Straße;

Tatzeit: 31.01.2025, 22.00 Uhr;

Die Haustür eines Einfamilienhauses beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Ahaus. Die Bewohnerin hatte am Freitagabend ein Klirren gehört. Der Täter hatte den Glaseinsatz der Hauseingangstür eingetreten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell