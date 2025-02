Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Zigarettenautomat aufgehebelt

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Schermbecker Straße;

Feststellzeit: 31.01.2025, 11.00 Uhr;

Einen Zigarettenautomaten aufgehebelt haben Unbekannte in Raesfeld an der Schermbecker Straße. Daraus entwendeten sie vermutlich Zigaretten. Genaue Angaben zur Tatbeute gab es zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht, allerdings war der Automat vollständig entleert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell