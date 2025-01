POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert Auto gefahren

Borken (ots) - Tatort: Borken, Landwehr; Tatzeit: zwischen 28.01.2025, 18.00 Uhr, und 30.01.2025, 12.45 Uhr; In die Lagerräumlichkeiten eines Unternehmens in Borken eingedrungen sind bislang Unbekannte. Die Täter öffneten zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag eine Holztür gewaltsam, um in das Innere des Objekts an der Landwehr zu kommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken ...

