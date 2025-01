Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Firma

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werkstraße;

Tatzeit: zwischen 29.01.2025, 18.15 Uhr, und 30.01.2026, 07.15 Uhr;

In eine Firma einzudringen versucht haben bislang Unbekannte in Bocholt. Die Täter beschädigten mehrere Kabel an einem Rolltor, gelangten allerdings nicht ins Innere des Objekts an der Werkstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zu dem Einbruchsversuch kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

