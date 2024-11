Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Zeugenaufruf - Reifen von mindestens 10 Autos zerstochen

Sprockhövel (ots)

Aufgrund des Einsatzes "Sachbeschädigung an Kfz" sind die Kollegen der Wache Hattingen am 24.11.2024, gegen 11:30 Uhr zur Wuppertaler Straße in Obersprockhövel ausgerückt. Dort sind bei 10 Autos, die entlang der Wuppertaler Straße geparkt waren, die Reifen zerstochen worden. Laut Zeugenaussagen beläuft sich der Tatzeitraum auf die Nacht vom 23. auf den 24.11.2024. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeuginnen und Zeugen. Wer in der besagten Nacht etwas mitbekommen hat, meldet sich bitte bei der 02324 9166-2200.

