POL-EN: Herdecke - Leichtverletzter Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pannenfahrzeug

Herdecke (ots)

Am 23.11.2024, um 12.10 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus Köln die Gederner Straße in Fahrtrichtung Witten. Auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Seitenstreifen stand das Pannenfahrzeug Mercedes-Benz eines 79-jährigen Bochumers. Nach Würdigung der Aussagen der Unfallbeteiligten sowie der Spurenlage an den beteiligten Fahrzeugen ist nach derzeitigem Ermittlungsstand von folgendem Unfallhergang auszugehen. Der 22-Jährige beabsichtige links an dem Pannenfahrzeug vorbeizufahren, als der 79-Jährige vom Fahrbahnrand anfuhr. Der 22-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, fuhr auf das Fahrzeugheck des 79-Jährigen auf und stürzte dabei zu Boden. Hierbei verletzte der Radfahrer sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro.

