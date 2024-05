POL-HB: Nr.: 0272--Schmuckraub: Polizei sucht Zeugen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Borgfeld, Borgfelder Heerstraße Zeit: 14.05.24, 16.30 Uhr

Nach einem Halskettenraub am Dienstagnachmittag in Borgfeld sucht die Polizei nach Zeugen. Dabei wurde eine 75-Jährige verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 16.30 Uhr entriss ein bislang unbekannter Täter einer 75 Jahre alten Frau auf dem Gelände eines Supermarktes an der Borgfelder Heerstraße eine teure Goldkette vom Hals. Dabei stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich am Kopf. Drei verdächtige Jugendliche flüchteten vom Parkplatz in Richtung Straßenbahnhaltestelle. Die 75-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Täter sollen etwa 15 Jahre alt, mit lockigen Haaren und schlank sein. Zwei waren hell gekleidet, einer trug eine blaue Weste. Zeugenhinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Smartphones/Handys, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld. Deswegen rät die Polizei: Achten Sie auf ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten und wertvollen Uhren. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

