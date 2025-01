Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - In Betrieb eingebrochen

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Eichendorffstraße;

Tatzeit: zwischen 29.01.2025, 17.00 Uhr, und 30.01.2025, 06.00 Uhr;

Auf Kabelrollen hatten es Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Südlohn abgesehen. Um an ihre Beute zu kommen, waren die Täter gewaltsam in das Gebäude einer Firma an der Eichendorffstraße eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Kabeltrommeln. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

