POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Tödlicher Verkehrsunfall in Nordenham (B 212) +++ Identität des tödlich verunfallten Mannes geklärt

Zwischenzeitlich konnte der tödlich verunfallte Mann identifiziert werden. Es handelte sich um einen 49-jährigen Nordenhamer. Der Mann war mit einem Pkw-Renault unterwegs.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Pkw beschlagnahmt.

Bei dem Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Nordenham und Schweewarden mit insgesamt 35 Kameraden vor Ort. Für die Unterstützung bei der Bergung der Fahrzeuge wurde die Berufsfeuerwehr der Stadt Bremerhaven angefordert.

Die Vollsperrung der Unfallstelle wird voraussichtlich um 16:00 Uhr aufgehoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

+++ Pressemeldung von Montag, 12. Februar 2024, 05:32 Uhr +++

Am Montag, den 12.02.2024, um 02:20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Rahdener Straße (B 212) in der Gemeinde Nordenham. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Führer eines Pkw, aus Richtung Blexen kommend, von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Beide Fahrzeug kamen abseits der Fahrbahn im Blexer Tief zum Stehen. Der Pkw-Führer verstarb dabei am Unfallort. Der 25-Jährige Führer des Lkw erlitt leichte Verletzungen. Die Bergung der Unfallfahrzeuge sowie die Sperrung der Fahrbahn zwischen Burhaver- und Burgstraße zum Zwecke der Unfallaufnahme dauert zum jetzigen Zeitpunkt weiter an.

