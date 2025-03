Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Blauer Kleinwagen nach Unfall geflüchtet

Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Montag (10. März 2025) gegen 15:30 Uhr hörte ein Zeuge auf einem Spielplatz am Peter-Plümpe-Platz einen Knall. Als er in Richtung Annastraße schaute, sah er einen blauen Kleinwagen, der "merkwürdig schief" zwischen einer Laterne und einer Mülltonne stand. Der Wagen fuhr dann allerdings in Richtung Venloer Straße davon. Wie sich herausstellte, wurde der Mülleimer beschädigt. Auch an dem Kleinwagen muss ein Schaden hinten links entstanden sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell