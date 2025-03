Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diese Männer?

Goch (ots)

Am 14. Oktober 2024 gegen 19:00 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Männer einen Drogeriemarkt an der Straße Auf dem Wall. Die Tatverdächtigen entwendeten diverse Cremes, die Beute verstauten sie in einem mitgeführten Kinderwagen.

Die Fotos der Tatverdächtigen finden Sie unter diesem Link im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/162001

Einer der Männer war schon wegen eines ähnlichen Ladendiebstahls am gleichen Tag in Issum aufgefallen (siehe: https://polizei.nrw/fahndung/161297)

Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell