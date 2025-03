Kleve (ots) - Am 14. Januar 2025 hielt sich der Tatverdächtige in einem Drogeriemarkt in Kleve auf. Er passierte ein 12-jähriges Mädchen und griff ihr dabei an den Po. Das Kind ging zunächst von einem Versehen aus. Kurz darauf sei der Tatverdächtige jedoch erneut an ihr vorbeigelaufen und habe ihr eine ...

