Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Missbrauch: Wer kennt diesen Mann?

Kleve (ots)

Am 14. Januar 2025 hielt sich der Tatverdächtige in einem Drogeriemarkt in Kleve auf. Er passierte ein 12-jähriges Mädchen und griff ihr dabei an den Po. Das Kind ging zunächst von einem Versehen aus. Kurz darauf sei der Tatverdächtige jedoch erneut an ihr vorbeigelaufen und habe ihr eine Bemerkung zu ihrem Gesäß ins Ohr geflüstert. Danach verließ der Mann den Drogeriemarkt. Er soll mit einem Kleinwagen vom Parkplatz gefahren sein. Die Kripo Kleve veröffentlicht nun ein Bild von dem Unbekannten im Fahndungsportal der Polizei, es ist unter diesem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/161999

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell