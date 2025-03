Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Zwei Einbrüche in den Morgenstunden

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Montagmorgen (10. März 2025) ist es zu zwei Einbrüchen im Kranenburger Ortsteil Nütterden gekommen. Gegen kurz nach 7:00 Uhr hörte die Bewohnerin eines Hauses am Schaafsweg laute Geräusche aus dem Erdgeschoss. Als sie nachschaute bemerkte sie eine offenstehende Terrassentür, die offensichtlich gewalt-sam geöffnet worden war. Tatverdächtige Personen sah die Frau allerdings nicht mehr, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen auch nichts. Anders auf dem Mozartweg: Hier drangen unbekannte Täter ebenfalls durch eine aufgehebelte Terrassentür in eine Doppelhaushälfte ein. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie Parfüm. Ein Nachbar hörte zwischen 06:00 und 08:00 Uhr Geräusche aus dem betroffenen Haus, dachte sich aber nichts weiter dabei. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell