Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Hinweise zu Tatverdächtigem nach exhibitionistischer Handlung erbeten

Warendorf (ots)

Am Freitag, 8.11.2024, gegen 10.15 Uhr zeigte sich ein Unbekannter im Wald an der Straße Loburg in Ostbevern einer Frau in schamverletzender Weise. Der Tatverdächtige ist geschätzt zwischen 30 und 35 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, pummelig, hatte einen Drei-Tage-Bart, trug schwarze Schuhe, eine blaue Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte sich der Mann über den Kopf gezogen, möglicherweise hat er dunkle Koteletten. Wer kennt den Gesuchten oder kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

