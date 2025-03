Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Nach Einbruch in Eisdiele: Zeugin findet gestohlenen Tresor in Waldstück

Kranenburg-Nütterden (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (10. März 2025) durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Eisdiele an der Straße Binnenfeld eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld und einen Tresor samt Inhalt. Eine Zeugin entdeckte am Montagvormittag den geöffneten Tresor auf einem Waldweg am Ende der Straße Hirschpfuhl und informierte die Polizei. Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 02821 5040 zu melden. (cs)

