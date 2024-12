Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Autofahrerin überschlug sich

In Großefehn hat sich am Mittwochmorgen ein Autofahrer mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Die 38-jährige Frau war gegen 7.40 Uhr mit einem Dacia auf dem Schafweg unterwegs und kam nach ersten Erkenntnissen bei einem Ausweichmanöver von der Fahrbahn ab. Der Dacia überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Graben. Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Aurich - Unfall auf der B 210

Auf der Esenser Straße (B 210) in Aurich kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann mit einem Ford auf der Wiesenstraße und wollte nach rechts auf die B 210 einbiegen. Er übersah dabei einen Schulbus, der auf der Bundesstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war, und stieß mit diesem zusammen. Es wurde niemand verletzt, weder Businsassen noch Fahrer. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Norden - Zusammenstoß beim Abbiegen

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch in Norden beim Abbiegen mit einem Transporter-Fahrer kollidiert. Die 45-jährige Fahrerin eines Ford war gegen 8 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz des Bahnhofs abbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 45-jährigen Transporter-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Autos sind allerdings erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden.

