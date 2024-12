Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Vandalismus in der Fußgängerzone

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Vandalismus in der Fußgängerzone

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag die Weihnachtsbeleuchtung in der Esenser Fußgängerzone beschädigt. Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, wurden in der Steinstraße zwei Beleuchtungstransformatoren von den Laternenpfosten abgerissen und entwendet. Ein Transformator konnte noch im Nahbereich aufgefunden werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04971 926500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell