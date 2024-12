Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Mann verletzt

Zwei Unbekannte haben am Sonntagabend in Wiesmoor einen Mann angegriffen. Nach bisherigem Erkenntnisstand hielt sich ein 63-jähriger Mann gegen 22.30 Uhr in der Poststraße auf, als ihn zwei unbekannte junge Männer ansprachen. Unter Vorhalt eines Messers forderten sie von ihm die Herausgabe von Bargeld. Das mutmaßliche Opfer wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Sachbeschädigung

In Norden kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen beschädigten Unbekannte ein Schulgebäude in der Straße In der Wildbahn. Betroffen sind Scheiben und ein Türrahmen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Lkw-Fahrer kam von Fahrbahn ab

Ein Lkw ist am Dienstagmorgen in Wirdum von der Fahrbahn abgekommen. Der 49-Jährige Fahrer war gegen 7 Uhr auf der Marienhafer Straße unterwegs und geriet mit dem Lkw nach einer Kurve auf den Grünstreifen und in einen Graben. Der Lkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 49-Jährigen aber eine Beeinflussung durch Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen sowie Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Marienhafe - Hauseingang beschädigt

Ein unbekannter Transporter-Fahrer hat am Donnerstag in Marienhafe einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 15.50 Uhr fuhr der Unbekannte mit einem weißen Transporter und längerem Anhänger gegen eine Häuserfassade in der Rosenstraße. Beschädigt wurde der Eingang eines Mehrparteienhauses. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Wiesmoor - Unfall

Zwei Autofahrer sind am Montag in Wiesmoor zusammengestoßen. Gegen 17 Uhr fuhr ein 55-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Höchter Straße und wollte nach links in die Kanalstraße I einfahren. Er missachtete die Vorfahrt eines 22-jährigen Opel-Fahrers, der auf der Kanalstraße I in Richtung Dwarsende unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen. Der Opel geriet ins Schleudern und blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz am Fischteichweg in Aurich kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr. In dem genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vor dem Rathaus, vermutlich beim Rangieren, einen roten Opel Corsa. An dem Opel entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

