POL-AUR: Norden - Brand in Pflegeeinrichtung

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Brand in Pflegeeinrichtung

In einem Pflegeheim in Norden ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Gegen 23.05 Uhr löste in der Einrichtung in der Osterstraße die Brandmeldeanlage aus und alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie einen Brandausbruch im Erdgeschoss fest. Der brandbetroffene Gebäudetrakt wurde umgehend evakuiert. Zehn Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation. Der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Das Feuer konnte glücklicherweise zügig gelöscht werden. Durch Qualm und Ruß wurde der brandbetroffene Wohnbereich beschädigt und die rund 50 Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

Die bisherigen Ermittlungen deuten auf eine Brandstiftung hin. Eine 30-jährige Bewohnerin der Einrichtung steht im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Sie gehört zu den Leichtverletzten. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

