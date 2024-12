Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Victorbur - Jugendlicher auf Leichtkraftrad verletzt

Eine 32-jährige Autofahrerin hat am Dienstag bei einem Unfall in Victorbur einen Jugendlichen auf einem Leichtkraftrad erfasst. Die Autofahrerin wollte gegen 15 Uhr mit einem Opel den Parkplatz am Schuldamm verlassen und übersah dabei den 16-Jährigen, der dort in Richtung Beethovenstraße fuhr. Es kam zum Unfall. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7.000 Euro.

Aurich - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Dienstag in Aurich. Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Esenser Straße und übersah vor sich einen haltenden Mercedes und einen Opel. Sie fuhr auf den Mercedes auf und schob diesen durch den Aufprall auf den Opel. Die 27-jährige Hyundai-Fahrerin und die 35-jährige Opel-Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in der Auricher Innenstadt ereignet. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer am Schloßplatz einen geparkten blauen Nissan Leaf. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Unfallflucht am Norder Tor

Ein Fiat 500L ist am Mittwoch auf dem Parkplatz des Norder Tors beschädigt worden. Beim Rangieren stieß offenbar ein anderer Fahrzeugführer gegen den Wagen und entfernte sich unerlaubt. Der Unfall ereignete sich zwischen 11.45 Uhr und 12.10 Uhr. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Großefehn - Spiegelunfall

Auf der Poststraße zwischen Holtrop und Großefehn kam es am Dienstag zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines grauweißen Opel Zafira fuhr gegen 13.20 Uhr durch Wrisse, als ihm ein anderer Autofahrer entgegenkam und auf seine Fahrspur geriet. Die Beiden stießen an den Außenspiegeln zusammen. Der Opel wurde nicht nur am Außenspiegel, sondern auch an der linken Fahrzeugseite und den Seitenscheiben beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

