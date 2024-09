Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Komplettentwendung eines Pkw

Jena (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr musste ein Mann in Jena-Lobeda mit Entsetzen feststellen, dass sein Pkw nicht mehr am Abstellort stand. Der am Vortag gegen 10:00 Uhr abgestellte Toyota im Wert von circa 70.000 Euro wurde vollständig entwendet. Die Polizei führte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch, die bislang nicht zum Auffinden des Diebesgutes führten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell