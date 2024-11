Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Wände mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lingen (ots)

Zwischen dem 21. November 18.00 Uhr und 22. November 16.00 Uhr haben bislang unbekannte Personen die Gebäudewand eines Verbrauchermarktes an der Waldstraße beschädigt (siehe Bilder). Die genaue Schadenshöhe lässt sich bislang noch nicht abschätzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell