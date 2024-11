Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen nach Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gesucht

Sögel (ots)

Bereits am 21. November kam es gegen 19.30 Uhr auf der L54 (Berßener Straße) zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Dabei fuhr ein 21-jähriger LKW-Fahrer auf der L54 von Klein Berßen kommend in Richtung Sögel. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter LKW-Fahrer entgegen wobei sich die Außenspiegel berührten und bei dem Fahrzeug des 21-Jährigen ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Der Unbekannte setzte dennoch unvermittelt seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell