Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Werpeloh (ots)

Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 9.15 Uhr wurde ein in Renovierung befindliches Haus an der Straße "Zum Windberg" ins Visier von Einbrechern genommen. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was dabei alles entwendet wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

