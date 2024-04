Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Lkr. Schwarzwald-Baar) Unfallflucht auf E-Center Parkplatz (27.04.2024)

Villingen (ots)

Am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr ist es auf dem Parkplatz des E-Centers in der Vockenhauser Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Die Fahrerin eines grünen Mercedes stellte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß ab und ging zum Einkaufen. Nach ihrer Rückkehr musste sie an der Fahrerseite eine ca. 2 cm große Beschädigung feststellen. Vermutlich wurde der Schaden durch ein zuvor neben ihr parkenden PKW verursacht.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter Tel. 07721-6010 entgegen.

