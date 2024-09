Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 344 PS waren offensichtlich zu viel

Katzhütte (ots)

Am Samstag, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Katzhütte mit seinem Audi S4 die L1147 in Katzhütte in Richtung Neuhaus. Aufgrund der Straßenverhältnisse und der Motorleistung verlor er beim Beschleunigen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und auf den Vorgärten zweier Anwohner zum Stehen. Einer der beiden Beifahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Auf den betroffenen Grundstücken entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

