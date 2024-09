LPI-SLF: Ein tragisches Ende...

Landespolizeiinspektion Saalfeld

hatte die Fahrt eines 22-jährigen Saalfelders mit dessen BMW in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der Mann war offensichtlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit von Reichmannsdorf in Richtung Schmiedefeld unterwegs, als er im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. An dieser Stelle durchbrach er einen Weidezaun und fuhr weiter über die Wiese, wo er schlussendlich mit einer Kuh kollidierte. Dies führte sofort zum Tod der Kuh und zum Totalschaden am Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt. Dennoch bleibt der Unfall für ihn folgenschwer, da der bei Unfallaufnahme mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille ergab. Es wurde Anzeige erstattet und der Führerschein sichergestellt.

