Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schleiz (ots)

Am Donnerstag, gegen 09.40 Uhr, befuhr die 38-jährige Fahrerin eines PKW in Schleiz die Oettersdorfer Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links auf das Gelände eines Einkaufmarktes abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Fahrer eines PKW und stieß mit diesem zusammen. Die 38-Jährige wurde dabei verletzt und in der Folge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

