LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Rudolstadt (ots) - Am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr, befuhr die 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades die B 85 aus Richtung Saalfeld kommend in Richtung Rudolstadt. Vor der Abfahrt Schwarza hielt die vor ihr fahrende 45-jährige Fahrerin eines PKW verkehrsbedingt an. Dies beachtete die junge Frau nicht, fuhr auf das Fahrzeug auf und kam in der weiteren Folge zu Fall. Sie zog sich dabei Verletzungen zu und wurde durch ...

