Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: ABC 3

Austritt Gefahrgut: Quecksilber in Wohnung - 13.08.24 -12:35 Uhr

Lage (ots)

Die Feuerwehr Lage wurde am Dienstagmittag unter dem Stichwort ABC 3: Austritt von Quecksilber in einer Wohnung in den Goetheweg alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Bei Bauarbeiten ist den Bewohnern der Wohnung ein altes Barometer heruntergefallen und zerbrochen. Glücklicherweise sind keine Personen mit dem Quecksilber in Berührung gekommen. Nach Rücksprache mit einem Fachberater nahm die Feuerwehr das Quecksilber nach und nach auf. Aufgrund der hohen Temperaturen war der Einsatz sehr fordernd für die Einsatzkräfte.

Im Einsatz waren die Einheiten Hauptamtlich, Lage, Hagen, Kachtenhausen und der A-Dienst der Feuerwehr Lage mit rund 50 Einsatzkräften. Zudem war der Rettungsdienst des Kreises Lippe, die Malteser Lage, sowie die Polizei Lippe an der Einsatzstelle. Der Einsatz war nach rund 4 Stunden beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell