Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei brennende Altpapiercontainer in einer Nacht - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld/Eisern) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15.05.2025) sind Polizei und Feuerwehr gleich zweimal zu Bränden alarmiert worden.

Zunächst stand gegen 1:15 Uhr ein Altpapiercontainer an der Ecke Eiserntalstraße/In der Kohlenbach in Eiserfeld in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, doch noch während der Löscharbeiten folge der nächste Alarm. Die Einsatzkräfte wurden in die Giesenbachstraße in Eisern gerufen. Auch hier brannte ein Papiercontainer. Nach kurzer Zeit war das Feuer ebenfalls gelöscht.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell