POL-SI: Kurzfristige Verkehrseinschränkungen durch Versammlung mit Aufzug - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Aue) (ots) - Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagabend (13.05.2025) zu einem Feuer in einem Waldgebiet bei Bad Berleburg-Aue alarmiert worden. Gegen 19:40 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle der Polizei ein. Die Örtlichkeit des Feuers war ein Waldstück in der Nähe des Eisenwegs. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein noch unbekannter Täter mehrere, kleine Holzstämme im Bereich einer Böschung in ...

