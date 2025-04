Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 17.04./18.04.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruchdiebstahl in Kfz-Werkstatt-

In der Zeit vom 16.04.2025, 21:00h bis 17.04.04.2025, 07:00h, versuchten bislang unbekannte Täter mehrere Fenster einer Kfz-Werkstatt in 26676 Barßel, IV Hüllenweg, aufzuhebeln. Nachdem dieses misslang wurde ein Fenster eingeschlagen und sich so Zutritt in die Werkstatt verschafft. Aktuell ist unbekannt ob Diebesgut erlangt wurde. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (04491-9339-0) in Verbindung zu setzen.

Bösel / OT Petersdorf- Versuchter Einbruchdiebstahl-

In der Zeit vom 16.04.2025, 15:00h bis 17.04.04.2025, 19:45 h, versuchten bislang unbekannte Täter eine Eingangstür einer Garage in 26219 Bösel / OT Petersdorf, "Tegelerskamp", aufzuhebeln. Es blieb hier beim Versuch. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (04491-9339-0) in Verbindung zu setzen.

Barßel -Trunkenheit im Verkehr-

Am 17.04.2025, gegen 08:20h, befährt ein 61-jähriger Barßeler die "Industriestraße", 26676 Barßel. Er wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellen die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 61-jährigen fest. Ein Test am mobilen Alcomaten bestätigt diesen Verdacht. Der Test ergibt einen Atemalkoholwert von 1,73 Promille. Dem 61-jährigen wird eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell