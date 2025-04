Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Vechta - Brand auf einem Balkon / Wohnung stark beschädigt

Am Donnerstag, den 17.04.2025, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Vechta und Langförden mit insgesamt 62 Einsatzkräften zu einem gemeldeten Balkonbrand in die Straße Spitzenkamp aus. Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses entstand aus bislang unbekannter Ursache ein Brand, welcher sich auf die angrenzende, leerstehende Wohnung und das Dach ausbreitete. Der Brand konnte durch die Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der Schaden wurde einer ersten Einschätzung nach auf ca. 100.000,- EUR beziffert.

Vechta - Snackautomat beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 11.04.2025 bis Mittwoch, den 16.04.2025, beschädigten unbekannte Täter einer Snackautomaten an der Universitätsstraße. Der Schaden wurde auf ca. 300,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Dinklage - Diebstahl aus PKW

Am Mittwoch, den 16.04.2025, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr, zerstörte ein unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines Toyota Yaris auf einem Parkplatz an der Clemens-August-Straße. Aus dem PKW heraus wurden Wertsachen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 14.04.2025, befuhr eine 22-jährige PKW-Führerin aus Lindern gegen 08:00 Uhr die Krimpenforter Straße in Fahrtrichtung Brägel. Hierbei geriet ein ihr entgegenkommender PKW auf ihre Fahrbahn, sodass es zur seitlichen Berührung beider PKW kam. Die Außenspiegel wurden dabei beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Damme - Reifen zerstochen

Am Dienstag, den 15.04.2025, in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 21:00 Uhr, stachen unbekannte Täter mehrfach in die Reifen eines PKWs Ford Kuga, welcher auf einem Parkplatz an der Steinfelder Straße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Alkoholisiert im Straßenverkehr

Am Mittwoch, den 16.04.2025, wurde ein 68-jähriger PKW-Führer aus Osnabrück gegen 21:15 Uhr im Bereich der Straße Hörster Heide kontrolliert. Hierbei stellte sich eine Beeinflussung durch Alkohol heraus (0,72 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

