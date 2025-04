Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Erneuter Einbruch in Jugendtreff

In der Zeit von Dienstag, den 15.04.2025 (16:30 Uhr) bis Mittwoch, den 16.04.2025 (06:30 Uhr) zerstörten unbekannte Täter wieder die Verglasung eines Fensters im ersten Obergeschoss eines Jugendtreffs an der Friesoyther Straße. Über das angegangene Fenster wurde sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Bereits am 08.04.2025 und 15.04.2025 wurde ein Einbruch an dieser Örtlichkeit angezeigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

