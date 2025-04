Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Pferde mit auffälligem Verletzungsmuster / Zeugenaufruf

In der Zeit von Donnerstag, den 20.02.2025 bis Samstag, den 22.02.2025, zog sich ein Pferd, dass auf einer Weide im Bereich der Straße Heemke stand, auf unbekannte Art und Weise eine Verletzung im Genitalbereich zu.

Ein gleichgelagerter Sachverhalt war im Zeitraum von Freitag, den 04.04.2025 bis Samstag, den 05.04.2025 im Bereich einer Weide im Wellenweg zu verorten. Auch hier zog sich ein Pferd eine Schnittverletzung im Genitalbereich zu.

Die Pferdehalter entdeckten die Verletzungen und versorgten die Tiere unter Hinzuziehung eines Tierarztes. In beiden Fällen wurde Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstattet. Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass die Verletzungen durch Dritte herbeigeführt worden sind und die Sachverhalte im Zusammenhang stehen. Die weiteren Ermittlungen dauern unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaft Oldenburg derzeit an.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen darum gebeten, verdächtige Beobachtungen in den jeweiligen Zeiträumen, der Polizei in Vechta unter 04441/9430 mitzuteilen.

