POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Dienstag, den 15.04.2025 (19:00 Uhr) bis Mittwoch, den 16.04.2025 (01:00 Uhr) betraten unbekannte Täter ein Grundstück im Schlehenweg und entwendeten von einem abgestellten PKW VW Passat beide Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Cloppenburg - Erneuter Einbruch in Jugendtreff

In der Zeit von Montag, den 14.04.2025 (22:00 Uhr) bis Dienstag, den 15.04.2025 (06:35 Uhr) zerstörten unbekannte Täter die Scheibe eines Fensters im ersten Obergeschoss eines Jugendzentrums an der Friesoyther Straße. Hierüber gelangten sie in die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Bereits am 08.04.2025 wurde ein Einbruch an dieser Örtlichkeit angezeigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Dienstag, den 15.04.2025, befuhr ein 67-jähriger Lastruper mit einem PKW-Anhänger-Gespann den Kneheimer Weg in Fahrtrichtung Kneheim. Als dieser beabsichtigte, nach links auf ein Firmengelände abzubiegen, übersah dies eine nachfolgende 23-jährige PKW-Führerin aus Cappeln und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000,- EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Löningen - Müllcontainer geraten in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwoch, den 16.04.2025, in der Zeit zwischen 02:45 Uhr und 03:20 Uhr zwei Müllcontainer auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes an der Angelbecker Straße in Brand. Durch Brand platzte eine Fensterscheibe des Marktes, desweiteren kam es zu einer Beschädigung des Dachüberstandes. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen brachte das Feuer mit zwölf Einsatzkräften unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, der entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

