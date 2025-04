Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Fastfood-Restaurant

Am Montag, den 14.04.2025, in der Zeit von 02:20 Uhr - 03:00 Uhr, drangen unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Fastfood-Restaurants in der Osloer Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Eindringen in einen Tresorraum fehl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Schulen und Kindergarten

In der Zeit von Freitag, den 11.04.2025 (13:00 Uhr) bis Montag, den 14.04.2025 (07:45 Uhr) beschmierten unbekannte Täter die Gebäudewände und Türen zweier Schulen in der Driverstraße und Overbergstraße mit Sprühfarbe. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1300,- EUR geschätzt. Im gleichen Zeitraum beschädigten unbekannte Täter ein Dachfenster eines Kindergartens in der Antoniusstraße. Hier wurde der Schaden auf ca. 500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Montag, den 14.04.2025, zwischen 08:45 Uhr und 18:40 Uhr eine Mercedes E-Klasse auf einem Parkplatz am Sprengepielplatz. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Holdorf - Urkundenfälschung / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 14.04.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 16:40 Uhr einen 30-jährigen PKW-Führer aus Steinfeld An der Bundesstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle legte der Fahrzeugführer den Beamten ein gefälschtes Führerscheindokument vor. Desweiteren bestand gegen den Steinfelder eine aktuelle Führerscheinsperre. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 11.04.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 05:55 Uhr und 12:30 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten PKW Audi Q7 auf einem Parkplatz an der Straße Altes Amtsgericht. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Freitag, den 11.04.2025 (14:00 Uhr) bis Montag, den 14.04.2025 (06:45 Uhr) begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle an der Straße Hörsten. Hier drangen sie gewaltsam in einen Baustellencontainer ein und entwendeten ein Heizgerät. Desweiteren wurde aus abgestellten Baufahrzeugen Diesel-Kraftstoff entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 14.04.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:10 Uhr einen 48-jährigen PKW-Führer aus Lembruch in der Lindenstraße. Hier stellte sich im Rahmen eines Atemalkoholtests eine Beeinflussung durch Alkohol heraus (1,42 Promille). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 12.04.2025, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen PKW Mazda CX 5 auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Hakenstraße. Als Zeitraum kann 18:30 Uhr bis 19:20 Uhr benannt werden. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Dienstag, den 15.04.2025, befuhr ein 57-jähriger PKW-Führer aus Neuenkirchen-Vörden gegen 00:50 Uhr die Bergstraße in Fahrtrichtung Neuenkirchen. Im Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen aus seinem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich beim Fahrzeugführer eine Beeinflussung durch Alkohol heraus (2,10 Promille). Er wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 15000,- EUR.

