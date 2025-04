Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diverse Schockanrufe und Anrufe im Kontext "Falscher Polizeibeamter"

Am Montag, den 14.04.2025, wurden der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta diverse Schockanrufe und Anrufe im Kontext "Falscher Polizeibeamter" mitgeteilt. So wurde den zumeist älteren Bürgerinnen und Bürgern am Telefon mitgeteilt, dass die Polizei über einen anstehenden Einbruch informieren wolle oder das eine Straftat in unmittelbarer Nähe zur eigenen Wohnanschrift geschehen sei. Ziel dieser Anrufe sei die Sicherung von Wertsachen und Bargeld gewesen. In den mitgeteilten Fällen handelten die angerufenen Bürgerinnen und Bürger richtig und verifizierten die Sachverhalte mit Angehörigen, der richtigen Polizei oder beendeten einfach das Telefonat. In einem Fall gelang es den unbekannten Tätern eine 90-jährige Cloppenburgerin im Jammertal davon zu überzeugen, ihren Schmuck aus "Versicherungsgründen" vor der Haustür abzulegen. Dieser wurde in der Folge zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr durch einen Abholer mitgenommen. In diesem Zusammenhang können sich Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, an die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860115 wenden.

Grundsätzlich weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta nochmals ausdrücklich auf folgende Verhaltensweisen im Zusammenhang mit solchen Anrufen hin:

- Ruhig bleiben und nicht unter Druck setzen lassen - Auflegen - Behörden werden sich unter keinen Umständen mit dieser Vorgehensweise bei Bürgerinnen und Bürgern melden - Geben Sie niemals Informationen über Vermögenswerte preis - Händigen Sie keine Wertsachen oder Bargeld an fremde Personen aus - Vereinbaren Sie keine Termine mit Personen, die sie nicht kennen - Verifizieren Sie Sachverhalte mit der Familie, Freunden oder Angehörigen - Sollten Angehörige "Opfer" eines Sachverhaltes sein und Sie aufgefordert werden, "Lösegeld" oder ähnliche Vermögenswerte herauszugeben: Kontaktieren Sie diese Angehörigen unter der ihnen bekannten Rufnummer! - Setzen Sie sich mit der nächst gelegenen Polizei in Verbindung

Weitere Informationen können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden!

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 14.04.2025, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 14:40 Uhr und 15:40 Uhr einen geparkten PKW Opel Mokka auf dem Marktplatz in Cloppenburg. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Löningen - Einbruch in Geschäftshaus

In der Zeit von Freitag, 11.04.2025 (12:00 Uhr) bis Montag, 14.04.2025 (08:00 Uhr), drangen unbekannte Täter in ein Geschäftshaus in der Lindenallee ein. Hierzu schlugen sie die Scheibe eines Fensters ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Löningen - Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Sonntag, den 13.04.2025 (17:00 Uhr, bis Montag, den 14.04.2025 (04:00 Uhr), drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Tabbenstraße in. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Geld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell