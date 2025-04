POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - PKW zerkratzt

Am Sonntag, den 13.04.2025, in der Zeit von 04:30 Uhr bis 19:30 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter die Fahrerseite eines Audi in der Felchenstraße. Der Sachschaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Emstek / Bühren - Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Am Sonntag, den 13.04.2025, beabsichtigte eine 84-jährige PKW-Führerin aus Bremen von der B 72 / Emsteker Straße nach links auf die A1 in Fahrtrichtung Bremen abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten PKW einer 59-jährigen Frau aus Emstek. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die Emstekerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wurde auf ca. 25000,- EUR geschätzt.

Garrel - Brand einer Hecke

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntag, den 13.04.2025, gegen 19:45 Uhr, eine ca. 15 Meter lange Zypressenhecke zwischen zwei Grundstücken in der Sager Straße in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden die beiden angrenzende Wohnhäuser beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern.

Cappeln - Drogen im Straßenverkehr

Am Sonntag, den 13.04.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 13:00 Uhr einen 37-jährigen Cloppenburg mit seinem PKW in der Großen Straße. Im Rahmen eines Vortestes stellte sich eine Beeinflussung durch Amphetamine heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Essen (Oldb) - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, den 11.04.2025 (21:00 Uhr) bis Samstag, den 12.04.2025 (19:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Citroen vor einem Mehrparteienhaus in der Straße Am Rathausplatz. Hierbei verursachte er am Heck des betroffenen PKWs einen Schaden von ca. 100,- EUR. Danach entfernte er sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter 05434/924700 entgegen.

