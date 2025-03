Polizei Dortmund

POL-DO: Betrunken in der Probezeit - 19-Jähriger verursacht Auffahrunfall in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0202

In der Nacht zum Samstag (01.03.) ereignete sich im Lüner Stadtteil Gahmen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher war betrunken.

Kurz nach Mitternacht befuhr ein 32-Jähriger (aus Lünen) mit seinem Skoda die Gahmener Straße in südliche Richtung. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte er an der Kreuzung zur Kümpersheide, nach rechts abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger (aus Lünen) mit seinem VW in dieselbe Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf das Heck des Skodas auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda in die Kümpersheide geschleudert. Der 32-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Der 19-Jährige blieb unverletzt. In seinem Auto befanden sich drei 18-jährige Lüner, diese blieben ebenfalls unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Gahmener Straße in beide Richtungen gesperrt.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Eine Überprüfung ergab: Der 19-Jährige ist noch in der Probezeit.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Außerdem wurde ein Bericht an das zuständige Straßenverkehrsamt gefertigt. Dieses wird nun prüfen, ob der 19-Jährige zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell