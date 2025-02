Polizei Dortmund

POL-DO: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Einbruch in Packstation: Polizei stellt drei Minderjährige nach kurzer Flucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0201

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht zu Samstag (28. Februar) drei Personen beim Einbruch in eine Packstation in Dortmund Körne beobachtet. Die Polizei nahm wenig später drei Minderjährige fest.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 3 Uhr verdächtige Personen an einer Packstation am Körner Hellweg.

Polizeibeamte fuhren zum Tatort und erkannten drei flüchtende Personen. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß stellten die Beamten die minderjährigen Jugendlichen (zwei 14, einer 15 Jahre alt) in der Hildesheimer Straße.

Nach weiteren Ermittlungen stellten sie an der Packstation mehrere aufgebrochene Schließfächer fest. In diesem Bereich fanden sie auch die Tatbeute und eine Brechstange. Die Brechstange stellten die Einsatzkräfte als Beweismittel sicher.

Einer der 14-jährigen Tatverdächtigen (aus Schermbeck) war als vermisste Person zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Jugendlichen (aus Dortmund, Hamm und Schermbeck) wurden von den Einsatzkräften zunächst zur Polizeiwache gebracht. Von dort erfolgte in Absprache mit dem Jugendamt der Stadt Dortmund die Übergabe an eine Jugendschutzstelle in Dortmund.

Alle Personen waren bereits polizeibekannt.

