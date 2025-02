Polizei Dortmund

POL-DO: Verbotenes Fahrzeugrennen und Verfolgungsfahrt: Polizei stellt Auto, Mobiltelefone und weitere Gegenstände sicher

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0198

Nach einer Verfolgungsfahrt in Dortmund in der Nacht zum Freitag (28. Februar) hat die Polizei zwei flüchtige Fahrzeuginsassen gestellt. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer dauern an.

Gegen 2.30 Uhr sollte ein Auto auf dem Sunderweg in Höhe der Mallinckrodtstraße in Dortmund von Einsatzkräften kontrolliert werden. Der Wagen wartete an einer roten Ampel.

Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Westen davon. Im Auto saßen zwei weitere Männer. Auf seiner Flucht in Richtung Barop missachtete der Fahrer eine rote Ampel.

Nach etwa acht Kilometern hielt er den Opel Meriva in der Baroper Schulstraße an. Alle Insassen flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen.

Nach kurzer Fahndung stellten Polizeibeamte zwei der drei Flüchtigen (18 und 22 Jahre alt, beide aus Dortmund) im Bereich einer Studentenwohnanlage in der Baroper Bahnhofstraße.

Zur Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer wurde ein Diensthund eingesetzt. Die Fahndung verlief erfolglos.

Die Beamten stellten den Pkw, zwei Mobiltelefone, ein Einhandmesser sowie einen Baseballschläger und Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Zu einem Verkehrsunfall oder einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht.

Die Einsatzkräfte entließen die beiden Dortmunder nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell