POL-DO: Raub auf 15-Jährigen in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund

Zwei Unbekannte haben am Mittwoch (26. Februar) kurz vor 19 Uhr einen Jugendlichen an der Bushaltestelle Camminer Weg in Lünen ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 15-Jährige Lüner stand kurz vor der Bushaltestelle Camminer Weg, als er plötzlich von zwei Männern ausgeraubt wurde. Die Täter forderten die Jacke des Jugendlichen und rissen sie ihm vom Körper, als er sie nicht freiwillig herausgab. Dann nahmen sie auch die Cappy mit, die der 15-Jährige trug. Sowohl die Jacke als auch die Mütze waren von der Marke "Northface".

Der Raub wurde von einer Zeugin beobachtet.

Die Täter flüchteten anschließend mit dem Bus der Linie C14 in Richtung ZOB Lünen.

Nach Zeugenaussage, waren beide Männer zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Beide werden als sportlich und muskulös beschrieben. Einer der beiden hat einen Vollbart, eine schwarze Kapuzenjacke, dunkelblaue Jeans und weiße Schuhe getragen. Der andere Täter hat ebenfalls eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe getragen. Auffällig war, dass die Täter dicke Handschuhe, ähnlich Skihandschuhen, getragen haben.

Die Polizei fragt nun, wer Hinweise auf die möglichen Täter geben kann. Insbesondere wird die Zeugin, die die Tat beobachtet hat, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Rufnummer 0231/ 132 - 7441.

