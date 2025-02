Polizei Dortmund

POL-DO: Volle Drehzahl auf der Motorradmesse: Mensch und Maschine im Mittelpunkt am Stand der Polizei

Dortmund (ots)

100.000 Gäste und mehr als 300 Aussteller - darunter auch die Polizei: Die Motorradmesse in den Dortmunder Westfalenhallen eröffnet die Biker Saison 2025. Im Mittelpunkt stehen Menschen und Maschinen, die eins gemeinsam haben: Die Faszination für Sicherheit und Technik und fürs Motorradfahren.

Wie in jedem Jahr ist auch das Team der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Dortmund wieder in der Halle 3 an der Seite der Dortmunder Verkehrswacht im Einsatz, um mit Motorradfahrerinnen und -fahrern mit ordentlich Drehzahl ins Gespräch zu kommen.

Die Termine: Donnerstag (27.2.) bis Sonntag (2.3.) täglich 9 bis 18 Uhr (Sonntag: bis 17 Uhr).

Am Stand der Polizei gibt es viele Informationen über sichere Tagestouren und die längere Reisen. Was ist zu Beginn der Saison zu beachten? Worauf kommt es in der Gruppe an? - Die Polizei gibt mit Sicherheit Antworten.

Auch Unfallursachen, Fahrkompetenz und Sicherheitstrainings stehen dabei im Mittelpunkt - denn: Die meisten Verkehrsunfälle sind vermeidbar. Ob Fahranfänger, Wiedereinsteiger oder auf dem Motorrad sehr erfahren: Das Team von Polizeihauptkommissar Sascha Schlusemann und Polizeihauptkommissarin Jutta Rengelink freut sich wieder auf viele Gäste und gute Gespräche.

Die Verkehrswacht bietet wieder Reaktionstests an - denn auch auf dem Motorrad zählt der Bruchteil einer Sekunde über Sturz oder Weiterfahrt. Auf Reaktionsschnelle kommt es übrigens auch im Kickertisch der Polizei an. Spoiler: Bei den vergangenen Messen ging das Team der Verkehrsunfallprävention meistens als Sieger vom Platz.

Fotomotive bietet die Motorradmesse satt. An den Ausstellerständen sind Neuheiten und Raritäten zu sehen. Besondere Selfie-Motive bietet übrigens auch die Polizei: Ein Einsatzmotorrad und ein eher ungewöhnlicher Streifenwagen stehen für Fotos und als Gesprächskulisse bereit.

Jutta Rengelink und Sascha Schlusemann: "Wir sprechen über Fahrspaß und Sicherheit beim Motorradfahren - und nehmen am Kickertisch jede Herausforderung an."

