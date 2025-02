Polizei Dortmund

POL-DO: Plakat am Eingangstor der Sportanlage Grävingholz beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0190

In der Zeit vom 24. auf den 25. Februar (21 bis 8.45 Uhr) haben Unbekannte ein Plakat in der Grävingholzstraße in Dortmund Lindenhorst beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Das etwa 1 x 1,50 Meter große Plakat war vor dem Eingangstor der Sportanlage Grävingholz angebracht. Unbekannte hatten es in roter Farbe mit fremdenfeindlichem Inhalt beschmiert. Auf der Rückseite befand sich das Wappen eines örtlichen Fußballvereins.

Der Staatsschutz Dortmund ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Polizei fragt nun, wer Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben kann. Hinweise bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Rufnummer 0231/ 132 - 7441.

