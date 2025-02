Polizei Dortmund

POL-DO: Videobeobachtung verhilft bei zwei Festnahmen in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Gleich zwei Mal konnten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund mithilfe der Videobeobachtung zwei Tatverdächtige nach einer Straftat festnehmen. Beide Täter sind nun in Untersuchungshaft.

Am vergangenen Dienstag (18. Februar 2025) betrat ein 18-jähriger Dortmunder mit zwei Begleitern um 20:42 Uhr einen Kiosk am Hauptbahnhof. Sie verwickelten den Mitarbeiter, einen 19-Jährigen aus Dortmund, in ein Gespräch und verließen nacheinander den Kiosk. Der 18-Jährige steckte zuvor Tabakzubehör ein, ohne dieses zu bezahlen. Der Mitarbeiter des Kiosks bemerkte den Diebstahl und stellte den 18-Jährigen vor dem Kiosk zur Rede. Dieser zog ein Messer und hielt es dem 19-Jährigen vor. Daraufhin flüchtete der 18-Jährige mit seinen Begleitern in Richtung Hauptbahnhof.

Einsatzkräfte der Videobeobachtung erkannten den Flüchtigen wenig später im Dietrich-Keuning-Park wieder. Die Bilder der Videobeobachtung deckten sich mit der Videoaufzeichnung aus dem Kiosk sowie der Beschreibung des Mitarbeiters. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Das sollte am Folgetag (19. Februar 2025) der Fall sein: Wieder bemerkten die Mitarbeitenden der Videobeobachtung den Tatverdächtigen. Dieses Mal sahen sie den 18-Jährigen in der Münsterstraße. Dort konnten die Einsatzkräfte ihn und einen Begleiter des räuberischen Diebstahls festnehmen. Da dem Begleiter, einem 21-Jährigen aus Dortmund, keine direkte Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der polizeibekannte 18-Jährige kam in Untersuchungshaft.

Ebenfalls in Untersuchungshaft kam ein 15-Jähriger aus Marokko. Am Sonntag (22. Februar 2025) sahen Einsatzkräfte über die Videobeobachtung zwei junge Männer beim Verkauf von Betäubungsmitteln im Dietrich-Keuning-Park. Beim Eintreffen der Polizisten flüchtete das Duo (15 Jahre alt aus Marokko und 24 Jahre alt aus Nordhausen). Dabei warfen sie eine Plastiktüte mit mehreren Verkaufseinheiten Betäubungsmittel weg, welches die Beamten sicherstellten.

Einen Tatverdächtigen, den 15-jährigen Marokkaner, konnten die Beamten kurze Zeit später antreffen. Der Jugendliche erhielt einen Platzverweis bis Montag (23. Februar 2025) neun Uhr.

Der zweite Tatverdächtige des Drogenhandels, ein 24-Jähriger aus Nordhausen, konnte an der Haltestelle Leopoldstraße angetroffen und durchsucht werden. Die Beamten fanden bei ihm Bargeld in dealertypischer Stückelung. Die Polizisten stellten das Bargeld sicher. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Am gleichen Abend jedoch stellten die Videobeobachter fest, dass der 15-Jährige in den Park zurückgekehrt war. Auf dem Video ist zu sehen, wie er einen alkoholisierten 39-Jährigen aus Dortmund zu Boden bringt und ausraubt. Das Diebesgut konnte bei einer Durchsuchung bei ihm aufgefunden werden. Die Polizisten nahmen den 15-Jährigen fest. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

