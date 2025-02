POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Dorstfeld

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0187 Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (24. Februar 2025) auf der Lünener Straße wurden vier Personen, darunter drei Kinder, leicht verletzt. Ein 58-Jähriger aus Gelsenkirchen fuhr um 14:35 Uhr mit seinem Sprinter auf der Lünener Straße in südwestliche Richtung. An der Kreuzung Lünener Straße/Schieferkamp hielt er an, um ...

