Polizei Dortmund

POL-DO: Vier Personen bei Verkehrsunfall zwischen Lünen und Werne leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0187

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (24. Februar 2025) auf der Lünener Straße wurden vier Personen, darunter drei Kinder, leicht verletzt.

Ein 58-Jähriger aus Gelsenkirchen fuhr um 14:35 Uhr mit seinem Sprinter auf der Lünener Straße in südwestliche Richtung. An der Kreuzung Lünener Straße/Schieferkamp hielt er an, um nach links in die Straße Schieferkamp abzubiegen. Eine 69-Jährige aus Lünen überholte währenddessen mit ihrem Mercedes zwei vor ihr fahrende Autos, sodass sie zu spät bemerkte, dass der Gelsenkirchener abbiegen wollte.

Die 69-Jährige kollidierte mit dem Sprinter. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in die Böschung geschoben. Der Gelsenkirchener blieb unverletzt. Mit im Mercedes der 69-Jährigen befanden sich noch drei Kinder (14, 13, 11). Die Fahrerin und die drei Kinder wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.000 Euro. Der Sprinter und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

